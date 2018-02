Vereadores visitam Creche e se reúnem com secretária municipal de Educação

Na tarde desta sexta-feira(16/2), os vereadores Professor Leonardo (PP) e Fio do Povo (PSB), estiveram visitando as dependências da creche, que está em funcionamento provisório na Rua Celestina Faustina da Cruz, onde funcionava a antiga delegacia de polícia.

Oportunidade em que também estiveram reunidos com a secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Profª Inês dos Santos Pinho, que apresentou aos vereadores as repartições que são acomodadas as crianças.

De acordo com os vereadores Fio do Povo e Profº Leonardo, o motivo da visita foi a pedido de algumas mães, que os procuraram, discordando das condições de instalação do local, diante disto, os parlamentares foram até o local para averiguar as reclamações.

Os vereadores relatam que realmente o espaço não condiz com uma creche, mas entende que é provisório e cobrou urgência em algumas adequações que se fazem necessárias, como climatização do espaço, instalação de extintores e que o mais breve possível o novo espaço, mais amplo, esteja disponível para todos, inclusive questiona a limitação das vagas, onde muitas outras mães – de acordo com eles – estão aguardando estas vagas. “Queremos que seja cumprida a promessa de uma creche ampla e que todos sejam atendidos, pois creche é um direito de todos”, afirma o vereador Profº Leonardo.

A secretária de Educação, Profª Inês Pinho, informou que o espaço é provisório, necessário para atender de imediato às mães que trabalham fora de casa e não têm onde deixar seus filhos. Que o espaço conta com 7 salas e 1 brinquedoteca, na próxima semana está previsto a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as salas. Segundo ela, o atual espaço acomodam em média 12 alunos por sala. São 62 crianças entre 1 e 3 anos de idade, em período integral, com acompanhamento de 7 pedagogas, 1 coordenadora pedagógica e 3 atendentes de berçário concursadas, sendo que mais 2 aprovadas em concurso, serão convocadas de imediato.

A secretária lembra que serão ampliadas 8 salas de aula, em anexo à Escola Municipal Profª Lizete Rivelli Alpe – Pólo, onde as crianças serão melhor acomodadas e reforça que a Administração Municipal trabalha para atender todas as mães que necessitam de vaga na creche. “Aqui as crianças são atendidas com muito carinho, com profissionais qualificados e habilitados e com uma atenção pedagógica especial. O desejo da Administração Municipal é em breve oferecer um espaço mais amplo e melhor para as crianças, no entanto a necessidade é de atender com urgência esta remessa”, afirmoua secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Profª Inês dos Santos Pinho.

Os vereadores Neife Vida (PR) e Fiotinho (PR) também visitaram nesta tarde a repartição da creche.

