Vendedor encontra carteira com R$ 18 mil na rua e devolve ao dono em Camapuã

Carlos Roberto Santana, de 67 anos, é um vendedor de verduras que ficou mais conhecido na sexta-feira (16) depois de devolver carteira com R$ 18 mil ao dono em Camapuã, município na região central de Mato Grosso do Sul.

O idoso contou ao G1 que estava trabalhando na rua Pedro Celestino quando viu a carteira cair na rua, mas o motociclista já tinha ido embora. Ele notou que dentro havia cerca de R$ 18 mil e vários documentos. Ele então guardou a quantia e entrou em contato com o dono através de um telefone que encontrou em cartão de visita, dentro do objeto.

Ele guardou as cédulas e avisou o motorista do veículo no momento em que o mesmo procurava pelo dinheiro. O dono até ofereceu uma recompensa, mas Carlito recusou.

Após perder o objeto enquanto seguia para um posto de gasolina, o empresário postou as informações em uma rede social. Ele foi notificado pelo vendedor após aproximadamente. “A gente fica com muita gratidão à pessoa, vê que ainda existem pessoas honestas na cidade, porque eu tenho certeza que se fosse outra pessoa, pegaria o dinheiro e jogaria a carteira fora”, afirma o Claudemir.

Quanto à atitude honesta, Carlos afirma que os laços com as pessoas são muito mais especiais do que dinheiro. “ A confiança vale muito mais do que bem material. Quero ser honesto, quero ser o que eu sou, quero honrar a minha consciência”, finaliza.