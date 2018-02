Time de Chapadão do Céu disputa semifinal de campeonato regional

O time de futebol society de Chapadão do Céu disputa nesse sábado, dia 17 de fevereiro, a semifinal do Campeonato Regional de Mini Campo CTC em Cassilândia (MS). A equipe chega invicta na partida de amanhã, com vitória nos três jogos disputados até agora no campeonato.

A equipe é composta por 16 atletas que moram em Chapadão do Céu. De acordo com o técnico do time, Antônio de Souza (o Terrinha), a expectativa é de que a equipe vença e consiga uma vaga na final, que será realizada até o final deste mês.

Confira a escalação do time de Chapadão do Céu para essa semifinal:

– Arildo Júnior (Goleiro)

– Bruno Silvino (Atacante)

– Diogo Cristiano (Atacante)

– David Freitas (Meia / Atacante)

– Iago Peres Pena (Meia)

– Marcos de Lima (Meia)

– Túlio Moura (Meia)

– Jeferson Douglas (Meia)

– Sander Saturno (Lateral Direito)

– Pablo Henrique (Lateral Direito)

– Jonatha Rodrigues (Lateral Esquerdo)

– Carlos Henrique (Lateral Esquerdo)

– Herculles Douglas (Volante)

– Diego Viana (Volante)

– Mauricio Cunha (Zagueiro)

– Gullit Moura (Zagueiro)

Assecom

