Retorno das atividade do Bolsa Família em Chapadão do Sul lotou o Conviver

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através dos CRASs, setores do Bolsa Família/CADÚNICO, realizou no dia 09 de fevereiro a primeira reunião com os beneficiários do Programa Bolsa Família do ano de 2018, dando início aos encontros bimestrais e acompanhamento dessas famílias.

A reunião aconteceu no salão do Conviver e envolveu um público com mais de 130 famílias, abrangendo assim todo o território municipal.

Durante o encontro a gestora municipal do Programa Bolsa Família, psicóloga Valéria Lopes dos Santos, transmitiu aos usuários informações e orientações referentes ao programa e a importância dos beneficiários estarem retirando o cartão de compromisso do Programa Bolsa Família no seu CRAS de referência, o qual contém informações sobre as condicionalidades a serem cumpridas.

Na oportunidade a coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Karla Viviane Pereira da Silva, enfatizou sobre a importância das famílias realizarem o acompanhamento da saúde, mantendo a vacinação das crianças em dia e realizando o acompanhamento da pesagem nos dois semestres.

Na reunião também foi colocado sobre o tema Direitos Fundamentais prescritos no ECA, tema esse bem abordado pelos conselheiros tutelares Fábio Cecatto e Nara Layane, os quais de forma objetiva transmitiram aos pais presentes sobre a responsabilidade que a família tem frente a educação dos filhos, sempre buscando equilíbrio e não excedendo e nem faltando com o dever frente as responsabilidades impostas.

Uma das metas da administração municipal é desenvolver políticas públicas para as famílias beneficiárias dos projetos do governo federal, como o Programa Bolsa Família. Pensando desta forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio dos CRASs realiza um acompanhamento sistemático das famílias que recebem o benefício, identificando necessidades e auxiliando nas deficiências de cada uma.

Seguindo esta linha, o município realiza periodicamente, algumas palestras às famílias que recebem o benefício, tudo isso, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das famílias, dar acesso às informações e efetivar a inclusão social dessas famílias.

As reuniões com beneficiários do Programa serão realizadas bimestralmente, para saber as datas das reuniões basta comparecer ao CRAS e retirar seu cartão de compromisso.

*Assecom PMCS

