Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que seu signo é pleno de chances e oportunidades. Favorável a compras e vendas lucrativas. O período da noite poderá ser aproveitado em recreação. Excelente fluxo para o amor. Dinheiro ganho inesperadamente.

TOURO – Procure compreender o seu valor profissional, relacionando-o ao bem que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia mais penetre nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade. Você está sujeito a aceitar com muita facilidade, opiniões e sugestões de terceiros.

GÊMEOS – Melhor disposição para o trabalho, aos negócios e a vida social, está previsto para hoje. Haverá alegria e muita felicidade proporcionadas pelos amigos e familiares e pela pessoa amada. Coloque em prática as novas ideias.

CÂNCER – Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis. Romance favorecido. Não deixe que o desânimo torne as coisas mais difíceis para você. Notícias agradáveis depois do meio dia.

LEÃO – Aproveite uma oportunidade que surgirá para fazer passeios se as circunstâncias favorecem. Evite atritos no período da manhã. Um presente ou uma visita o agradará bastante. Na esfera amorosa, a tendência será de muita alegria interior, transferindo para a pessoa amada todo o seu bom humor e otimismo.

VIRGEM – Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas amigas e conhecidas procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria sob excelente influxo. Pode viajar.

LIBRA – Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações em seu lar.

ESCORPIÃO – Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e questões financeiras ligadas aos colegas de trabalho ou pessoas conhecidas. Procure ser previdente quanto aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma coisa que o aborrecerá.

SAGITÁRIO – Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos e líquidos, de um modo geral. Tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal. Extraia da sua vida tudo o que não faz parte da sua natureza.

CAPRICÓRNIO – Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de sucesso de algum modo. As influências dos luminares lua e sol prometem êxito. Boa indicação para a vida sentimental. Viverá uma boa fase astral no próximo período.

AQUÁRIO – Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. Influência benéfica para a saúde. Procure aprender mais com as pessoas amigas. Não tenha medo de se arriscar, tome a iniciativa de procurar essas pessoas.

PEIXES – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste dia.Tudo dependerá de suas próprias ações hoje. Evite atritos com pessoas desconhecidas seja qual for o motivo. Dia regular para o romance e bom para os negócios. Dia proveitoso para viagens a negócios.

