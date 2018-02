Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Inácio discute com José Augusto, e Maria Vitória libera a entrada do pai de sua filha. Tereza tenta convencer José Augusto a aceitar Inácio. Olímpia flagra Edgar e Carolina aos beijos no Grêmio. Helena encontra Giuseppe no Empório esperando para ajudá-la com o trabalho. Nicota não conta a Eva sobre a doença de Geraldo. Lucinda pergunta pela tia para Reinaldo e avisa a Fernão, que surpreende Emília na livraria e tenta se aproximar dela. Alzira proíbe Pepito de retirar do estoque, que é em sua casa, os produtos para fazer a geleia. Olímpia leva Isolina ao Grêmio. Fernão vai à casa de Emília. Nicota decide ir ao hospital visitar Geraldo. Emília pensa em Fernão. Inácio compra barraca de frutas de Luiza no mercado e convida Lucas para trabalhar com ele. Maria Vitória vai ao celeiro velho e encontra Inácio, que a beija.

DEUS SALVE O REI

Tirso e os fugitivos saqueiam as barracas da feira. Tirso invade a casa onde Amália, Constância e Diana estão escondidas. Virgílio chega na hora em que Tirso pensa em levar Amália e vence o bandido. Afonso e Catarina se deparam com dois soldados de Constantino. Augusto decide atacar a tropa de Constantino mesmo com o desaparecimento de Afonso. Após ser orientada por Afonso a fugir pela mata, Catarina consegue encontrar Augusto e Demétrio. Afonso consegue se livrar dos soldados, mas é surpreendido por Constantino. Diógenes percebe que está derrotado e manda seus soldados baixarem as armas. Amália conta a Martinho que, se não fosse Virgílio, ela, a mãe e Diana não estariam ali. Rodolfo acha indelicado Augusto não ter respondido a sua carta de apoio e decide partir para Artena. Rodolfo pede a Orlando que fique de olho em Lucrécia durante sua ausência. Martinho se vê obrigado a agradecer Virgílio por ter salvado sua família. Catarina mente para Augusto dizendo não saber como Constantino conseguiu escapar da masmorra. Demétrio supõe que Constantino possa ter fugido levando Afonso como refém. Lucrécia descobre que Rodolfo partiu para Artena sem falar com ela. Demétrio recomenda que Augusto volte ao castelo com Catarina enquanto ele continua as buscas por Constantino e Afonso. Constantino mantém Afonso preso à árvore.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Gael ouve a conversa de Vinícius com sua mãe e estranha o comportamento de Sophia. Clara faz perguntas a Aura sobre Jonas. Sophia manda Rato acabar com Vinícius dentro da mina de esmeralda. Mercedes afirma a Caetana que já sabia sobre Cleo trabalhar no bordel. Lívia avisa à família que levará seu namorado para eles conhecerem. Xodó fica novamente com Cleo. Clara garante a Patrick que Aura não é sua irmã. Nádia afirma a Tônia que Bruno irá se apaixonar por ela depois que o filho deles nascer. Radu cuida de Raquel. Cido sente ciúmes de Samuel com Suzy. Clara leva Tomaz para visitar o quilombo. Patrick diz a Laura que Vinícius pode ser inocentado. Tomaz decide comprar um presente para Lívia no quilombo. Noêmia gosta de ver o entrosamento entre Renato e Tomaz. Bruno informa a Patrick que Vinícius fugiu. Bruno alerta o delegado de Pedra Santa sobre a fuga de Vinícius. Sheila descobre quem é o noivo de Desirée. Amaro procura Estela. Mariano não deixa Rato acionar o explosivo ao ver Vinícius no fundo da mina. Lívia despreza o presente de Tomaz. Mariano afirma a Vinícius que Rato tentou matá-lo a mando de Sophia.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Behlul confessa a Adnan que não quer se casar com Elif. Firdevs mostra para Bihter a carta de amor que Deniz escreveu para Adnan. Bihter lê, mas rasga a carta. Behlul não consegue parar de pensar em Bihter. Kátia esconde as outras cópias da carta de Deniz e Bihter ameaça demiti-la, caso ela não devolva. Deniz queima a carta original. Bihter começa a maltratar Deniz.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

