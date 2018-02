Câmara de Figueirão abre os trabalhos legislativos de 2018 em Sessão Solene com a presença do Executivo

Realizada a Sessão Solene de abertura da 8ª Sessão Legislativa de Figueirão, na noite do dia 15 de fevereiro, no Plenário da Câmara Municipal, marcando o início dos trabalhos da Câmara de Vereadores do exercício de 2018, com a presença do prefeito Rogério Rosalin, do vice-prefeito Fernando Martins, de outras autoridades locais, além de significativa parcela da população.

Como é regimental, o prefeito Rogério fez explanação de sua gestão referente ao ano de 2017, e também disse que o ano de 2018 será de grandes realizações para Figueirão, com obras que ultrapassam os 10 milhões de reais.

O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer ao seu secretariado, salientando ainda a importância da harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em discurso o prefeito destacou as diversas obras em andamento no município e a importância da união entre legislativo e executivo, com foco na transparência das ações. “Em uma época em que a situação financeira das prefeituras está muito ruim, com as contas no vermelho, além de honrarmos nossos compromissos com fornecedores e funcionários, ainda conseguimos realizar grandes obras, isso nos dá orgulho da nossa equipe e da parceria entre o legislativo e executivo, que nos permite diversas conquistas importantes para nossa população”, destacou Rosalin.

“Figueirão precisa continuar sendo governada com total transparência e com muita responsabilidade. Quero agradecer meu companheiro e grande parceiro, o vice-prefeito Fernando pelo trabalho que vem desenvolvendo, e sua atenção dada no dia a dia para a população figueirãoense”, completou Rosalin.

Em reconhecimento à equipe do executivo, o prefeito agradeceu publicamente aos secretários municipais, aos assessores, servidores de todas as áreas, e aos vereadores, e a todos que trabalham para a realização do projeto de tornar Figueirão uma cidade cada vez melhor.

Na sequência, o prefeito Rogério entregou a cada um dos vereadores um kit contendo a Mensagem 01/2018, de 15 de fevereiro; e alguns volumes encadernados das Leis Complementares e das Leis Ordinárias, do compêndio de Leis que a prefeitura faz desde o ano de 2005.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Roni Silva, os vereadores atuaram, em 2017, com o objetivo de marcar a história da Câmara em Figueirão. “Além das medidas de economia e disposição de sermos parceiros da administração, em prol da cidade, todos buscaram melhorias para os bairros, propuseram projetos de lei, debateram os assuntos necessários e tiveram alta produtividade”, afirmou.

Prestigiaram o evento a primeira-dama Graciela Rosalin, o sargento PM Hernandes, comandante do 3º Grupamento da PM de Figueirão, acompanhado do sargento Ataliba, o policial civil Hélio Pereira, o padre João Alves de Oliveira, pároco de Figueirão, além de secretários municipais, funcionários públicos e grande parcela da população.

O evento foi acompanhado e registrado pela imprensa local (Jornal da Cidade) e por grande parte da imprensa (mídia) regional.

*Fonte: AsseCom/PMF

