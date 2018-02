Prefeitura de Alcinópolis vai realizar Consulta Pública sobre criação de Unidade de Conservação

No dia 5 de março a Prefeitura Municipal de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, realizará Consulta Pública para apresentar a proposta de criação de uma nova Unidade de Conservação Municipal, categoria Monumento Natural, na região da Serra do Bom Sucesso. O evento será realizado na Câmara Municipal, a partir das 18h30.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, Unidades de Conservação são áreas especialmente protegidas destinadas essencialmente à conservação da natureza e ao uso sustentável dos recursos naturais, e representam a principal ferramenta na escala mundial voltada a este fim. “Por isso realizaremos a Consulta Pública, que é o momento em que os órgãos do governo apresentam uma proposta técnica para a sociedade em geral para a criação de uma Unidade de Conservação”, explicou a secretária.

Monumento Natural

A proposta é criar uma Unidade de Conservação na categoria Monumento Natural por se tratar de uma área terrestre com características abióticas naturais de grande importância, que, por sua singularidade, raridade, beleza e vulnerabilidade, corre o risco de se tornar ameaçada e necessita de proteção.

Em um Monumento Natural as atividades turísticas e de lazer são desenvolvidas sob controle, as instalações e alterações devem ser limitadas ao mínimo, sem prejuízo das características, bem como as pesquisas devem ser sempre compatíveis com a preservação in situ de parcela significativa do sítio paleontológico, arqueológico ou histórico.

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

*Assecom PMA

