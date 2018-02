Prefeito Rosalin empossa nova diretora e coordenadora da escola municipal

O prefeito Rogério Rosalin acompanhado do vice-prefeito Fernando Martins e do Secretário de Educação, Patrik Talhina, compareceram à Escola Municipal para prestigiar a posse da nova Diretora Marilene Rodrigues Tiago e da Coordenadora Adriane Nogueira da Silva e também a apresentação do plano pedagógico do ano letivo de 2018.

Em sua fala o prefeito reiterou o respeito que tem pelos professores e discorreu acerca do aumento do grupo magistério, salientando as dificuldades financeiras por que passa sua gestão, mas que assim mesmo irá contemplar os professores com um aumento digno, nos 6,81% conforme recomendado pelo MEC, cumprindo mais uma vez com a valorização dos profissionais da Educação, mesmo que para isso tenha que conter despesas em outros setores de trabalho.

Aproveitando a oportunidade, a direção desejou boas vindas a todo corpo docente para ano de 2018, pedindo o empenho e a colaboração de todos para que a escola continue caminhando rumo a melhores resultados. O Secretário de Educação também fez um balancete dos indicadores de resultados do ano anterior e fez projeções e metas para dois mil e dezoito. O vice-prefeito municipal elogiou o grupo de trabalho e ponderou as várias adesões que a administração municipal vem fazendo para fortalecer a educação no município.

No último momento o prefeito municipal deu as boas vindas a todos, fez um balanço administrativo e orçamentário dentro da pasta da Educação e colocou-se a disposição para argumentações, ideias e críticas que venham trazer melhoria para o ensino das crianças na rede municipal de ensino. Os professores e funcionários tiveram a oportunidade de debater em um ambiente agradável e de ampla democracia, fazendo sugestões e trazendo algumas reivindicações da categoria para o ano de 2018 no magistério municipal.

Realizada a abertura, os trabalhos tiveram sequência sob a direção da professora Marilene Rodrigues Tiago, onde os professores iniciaram estudos específicos e sistemáticos sobre novas formas pedagógicas de atuar, projeto politico pedagógico e regimento escolar.

