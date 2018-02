Prefeito João Carlos Krug reduz 91,58% de gasto em órgão da Administração

Entre uma série de ações da Administração Municipal para enxugar a máquina pública e racionalizar gastos, o Prefeito João Carlos Krug juntamente com o Controlador do Município Lucas Cabrera, conseguiram no ano de 2017 reduzir em mais de R$. 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) o valores anuais gastos apenas no Controle Interno da Prefeitura de Chapadão do Sul/MS, comparado com o ano de 2016.

Entre as medidas adotadas estão a redução dos custos que na Gestão Passada 2013/2016 foram empreendidos aproximadamente R$. 230.00,00 (duzentos e trinta mil reais), apenas com contratos de assessoria para aquele setor.

A Controladoria Interno do Município no ano de 2017 entendeu que tal gasto seria desnecessário, tendo em vista que os Servidores que ocupam a Controladoria possui capacidade para realizar os mesmos serviços internos, como também é mais vantajoso para o Município a capacitação constante dos mesmos.

Esse processo visa a contenção de despesas, diminuindo os gastos dos cofres públicos.

