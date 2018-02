Pauta para a 1° Sessão Ordinária de nº 1180 da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1180ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 19/02/2018 – SEGUNDA -FEIRA

ÀS 18h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 102/2018 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Administração Orlando da Cunha Castilho, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, qual a situação do repasse dos valores retidos dos funcionários públicos municipais para pagar os consignados as instituições bancárias?

Requerimento nº 103/2018 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Diretor Presidente da ENERGISA – MS, Gioreli de Souza Filho, solicitando informações sobre o porquê não ter sido feito até o presente momento o prolongamento da Rede de Energia de Baixa Tensão, para atender os donos dos lotes urbanizados, localizados na Rua P.4 com a P.2, no Bairro Planalto, em nossa cidade?

Requerimento nº 104/2018 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando que seja informado a esta casa de Leis o que segue:

– Por que não está sendo utilizada a Van adquirida no final ano de 2016, para transporte dos pacientes que vão até o Hospital de Barretos?

– Há outra destinação para este veículo? Se sim, qual o veículo que fará o transporte dos pacientes até Barretos?

Indicação nº 493/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de uma churrasqueira e balcão de apoio, na sede do Projeto Conviver, neste Município, reforçando a Indicação de número 103/2017, de autoria deste Vereador.

Indicação nº 494/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de uma ampla sala com ventilação e infraestrutura adequada para preparação de corpos, aos fundos da Casa de Velório Municipal. Reforçando a Indicação de número 14/2017, de autoria deste Vereador.

Indicação nº 495/2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia, ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja feito o Recapeamento da Avenida Goiás em nossa cidade.

Indicação nº 496/2018 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual, Beto Pereira, solicitando a aquisição de animais para o Centro de Equoterapia Hilda Reuter em nosso Município.

Indicação nº 497/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando Pavimentação Asfáltica para as Ruas P13, P16, P17 e P20 no Bairro Planalto, reforçando as Indicações de número 270 e 298 de autoria deste Vereador.

Indicação nº 498/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, no sentido de oferecer incentivo fiscal para as clinicas veterinárias de Chapadão do Sul, que executarem castração gratuita e implantação de microchip em animais domésticos às pessoas de baixa renda, com cadastro na assistência social, como forma de controle de animais abandonados.

Indicação nº 499/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, no sentido de que a referida Secretaria autorize o Controle de Vetores a passar Fumacê na cidade.

Indicação nº 500/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feito o Prolongamento do Asfalto da Avenida Curitiba até a Avenida Rio de Janeiro no Bairro Sibipiruna.

Indicação nº 501/2018 Vereadores Vanderson Cardoso, Professor Cícero, Alírio Bacca e Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando para que sejam demarcadas as áreas destinadas a taxistas e moto taxistas na Rua Brasil Leste em frente ao Sindicato Rural para os dias de Festa, entre os dias 29 de maio a 03 de junho.

Indicação nº 502/2018 Vereador Professor Cicero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja instalado aquecedor na piscina do Centro Aquático Municipal.

Indicação nº 503/2018 Vereadores Professor Cicero, Vanderson Cardoso, Anderson Abreu e Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudnei de Arruda Filho, solicitando a criação de seis vagas de estacionamento para moto-taxistas na Avenida Seis, em frente ao Supermercado Super Aliança. Reforçando a Indicação de nº 141/2017 de autoria do Vereador Mika.

Indicação nº 504/2018 Vereadores Professor Cicero, Vanderson Cardoso, Anderson Abreu e Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudnei de Arruda Filho, solicitando estudo para implantação de mais pontos de táxis em nossa cidade.

Indicação nº 505/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de redutor de velocidade em alguns pontos da Avenida Tocantins em nosso Município.

Indicação nº 506/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de uma Rotatória entre a Avenida Mato Grosso do Sul com a Tocantins.

Indicação nº 507/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando para que seja revisado o Sistema Binário de nossa cidade e assim voltando a ser mão dupla as Ruas Dezessete, Cassilândia e Dourados.

Indicação nº 508/2018 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho e a Imobiliária Casa e Terra, solicitando a instalação de Placas Indicativas contendo os nomes das Ruas, no Loteamento Esplanada III em nosso Município.

Indicação nº 509/2018 Vereadores Mika e Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Marcio Fernandes com cópia à ANATEL, na pessoa da Senhora Alessandra Lugato, Diretora de Relações Institucionais, solicitando providências no sentido de melhorar o sinal de internet em nosso Município.

Indicação nº 510/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, solicitando a construção de mais 250 casas populares em nosso Município.

Moção de Aplauso nº 46/2018 Vereador Toninho Assunção

O Vereador Toninho Assunção da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS a Cruz Vermelha de Chapadão do Sul, sendo esta a principal instituição de ajuda humanitária do mundo, uma organização independente que presta serviço totalmente voluntário sem fins lucrativos, constituídos por profissionais como Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Socorristas.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 002/2018. Encaminha Projeto de Lei nº 57/2018. Executivo que: “Cria a Coordenadoria da Mulher no Município de Chapadão do Sul – MS e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

Nayara Santos Bristoti,

Assessora Legislativa.

Comentários