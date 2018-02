Confira os shows deste final de semana no Barzinho Oriental

O Barzinho Oriental está com uma grande programação para esta sexta-feira (16) e sábado (17), tanto para Chapadão do Sul ou para a filial em Chapadão do Céu.

O Barzinho Oriental conta em seu cardápio com mais de 100 tipos de porções, tanto na culinária japonesa, porções variadas de peixes fritos e carnes exóticas, drinks e ainda a cerveja mais gelada da cidade.

CHAPADÃO DO SUL

Chapadão do Sul a animação ficará por conta da dupla Dieny & Daniel com melhor do sertanejo.

CHAPADÃO DO CÉU

Já em Chapadão do Céu será uma grande festa com os pagodeiros do Grupo Bem Bolado.

Comentários