Com discurso de união, Câmara de Alcinópolis realiza primeira Sessão Solene de 2018

A primeira Sessão Solene de 2018 da Câmara Municipal de Alcinópolis foi marcada por discursos acalorados, de união e agradecimento, O clima no ano passado foi bastante amistoso entre o legislativo e o executivo municipal, o que levou o tema a ser tão destacado durante a sessão.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva participou da Sessão reafirmando o seu compromisso com a população de Alcinópolis e agradecendo aos membros da Casa de Leis pela parceria durante o ano de 2017. “Grato pelo trabalho em união e por contarmos sempre uns com os outros diante de um objetivo comum que é o bem do nosso povo e o desenvolvimento da nossa cidade”, disse o prefeito.

Com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, do secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues e do secretário municipal de Assistência Social, Zé de Lima, Dalmy garantiu que toda a equipe da administração municipal é parceria da Câmara. “Nosso desejo é continuar trabalhando com diálogo, pensando no coletivo e jamais em interesses particulares”, ressaltou.

O prefeito lembrou ainda que 2018 é um ano eleitoral, pedindo a todos os vereadores que este fato não interfira de forma negativa no bom relacionamento entre eles. “Possivelmente neste momento não seguiremos todos pelo mesmo caminho, mas que a gente saiba separar as coisas e continuar trabalhando com a mesma parceria de sempre”, concluiu Dalmy.

Em seu discurso, o presidente da Casa, Valdeci Passarinho, seguiu na mesma linha de raciocínio agradecendo ao trabalho dos demais vereadores, reafirmando também o desejo de continuar trabalhando com transparência e união, de forma justa e igualitária. “Agradeço ao Dalmy pela parceria e por ter tido sabedoria e diálogo para mantermos o equilíbrio de nosso trabalho. Muitos querem o bem de Alcinópolis, mas alguns pensam somente em si, mas juntos, Legislativo e Executivo, conseguimos conduzir bem estas situações e seguiremos trabalhando com compromisso e dedicação”, falou o presidente.

Prestigiaram a Sessão a vice-prefeita, Adriele Bocalan, o ex-prefeito de Alcinópolis, Ademar Trelha, servidores municipais e a população em geral.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

