Ao lado do deputado Estadual Onevan de Matos, prefeito e secretária de Saúde de Costa Rica entregam revitalização do CEM, berço aquecido e incubadora de transporte à FHCR

A infraestrutura de atendimento à saúde, expandida em vários aspectos ao longo dos últimos anos, continua a receber investimentos para garantir serviços de qualidade e conforto aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde – de Costa Rica. Na manhã da última sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018, mais um evento marcou o compromisso do Governo Municipal na Saúde com a entrega de mais de R$ 185 mil em obra e equipamentos.

Acompanhados do deputado Estadual Onevan de Matos, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a secretária de Saúde Adriana Tobal entregaram na FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – um berço aquecido e uma incubadora de transporte para recém nascido, os equipamentos foram adquiridos com emenda parlamentar de R$ 30 mil do deputado Onevan de Matos e mais R$ 9.789,60 de contrapartida da Gestão Municipal.

“Nosso objetivo é garantir mais conforto e maior eficiência dos serviços prestados à comunidade”, enfatiza a secretária Adriana Tobal.

O prefeito por sua vez agradeceu ao deputado Onevan de Matos pela parceria com Costa Rica. “Onevan sempre colaborou para o desenvolvimento da nossa cidade, e todos os anos encaminha emendas para Costa Rica. Diante do compromisso do Deputado para com o nosso município, aproveito o momento para solicitar nova emenda para 2018, que juntamente com outros parlamentares, façamos uma coletiva para adquirirmos um aparelho de videolaparoscopia, que facilitará nas cirurgias realizadas na Fundação Hospitalar”, declarou Waldeli.

Ainda na manhã de sexta-feira, a comitiva esteve no CEM – Centro de Especialidades Médicas – Eva Livrai Rodrigues Inácio oportunidade em que foi entregue a reforma, ampliação e pintura do prédio que agora oferece melhor acolhimento aos usuários da unidade. A obra custou R$ 148.263,06, sendo 100% de Recursos Próprios.

“O trabalho do Waldeli é conhecido nacionalmente, por isso é uma alegria participar de um ato como este. Percorro o Estado e o que está sendo feito na saúde é impar, aqui é oferecido uma saúde humanizada, a saúde daqui é diferente, aqui tudo é feito com amor e carinho. Costa Rica é um Município diferenciado das 79 cidades. Quero parabenizar a população por ter um prefeito como o Waldeli”, declarou o deputado Onevan de Matos ao participar da solenidade na sede do CEM.

A secretária de Saúde Adriana Tobal reafirmou aos presentes o empenho em oferecer uma saúde qualidade à população. “Acredito que desde 2013 quando assumimos até hoje, avançamos e muito em relação atendimento, equipamentos, veículos e infraestrutura. E não podemos parar, estamos adquirindo ambulâncias, ônibus, tomógrafo, mamógrafo e também com empenho do prefeito Waldeli e deputados o videolaparoscopia. Portanto podemos dizer que estamos seguindo forte, para fazer a melhor Saúde de Mato Grosso do Sul”, enfatizou.

