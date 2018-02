Vende se casa em Coxim com 25 quartos, sobrados e lojas

Vende se uma casa na cidade de Coxim MS, com 25 quartos com fundos para o Rio Taquari. A Frente da casa possui estacionamento e além de duas lojinhas e dois chalés no fundo.

A casa esta localizada na avenida presidente Vargas

O valor da casa e do estacionamento é R$ 1.200.000,00(Hum milhão e duzentos mil).

O valor das lojas com os chalés no fundo é R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais )

O pacote ( casa +estacionamento +as lojinhas e chalés ) é de R$ 1.300.000,00(Hum milhão e trezentos mil reais )

Os interessados tratar pelo fone ( 19) 999141403



