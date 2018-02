Servidores da Educação participam de palestra sobre consciente emocional

No dia 09 de fevereiro, profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Alcinópolis participaram de uma palestra sobre consciência emocional e liderar com a essência do amor. O conteúdo foi transmitido pela consultora Luzia Louzada, especialista emocional da LB consultoria,e entre os temas desenvolvidos estavam Motivação e Autoconhecimento, Ferramentas do Coaching, Liderança, Trabalho em Equipe, Comunicação, Motivação, Relacionamento Interpessoal e Inteligência Emocional.

De acordo com Luzia, o objetivo foi desenvolver novas técnicas e maneiras de ajudar o servidor em educação a direcionar melhor cada uma das suas emoções, desde o medo, a tristeza, a raiva e até mesmo a alegria. “Hoje esses sentimentos são cada vez mais canalizados apenas para gerar conflitos, problemas e doenças físicas e mentais, que assolam e destroem famílias e empresas públicas e privadas com um grande potencial técnico, mas que não admitem que as emoções dos seus colaboradores interferem totalmente no resultado e relacionamento de todos”, explicou a consultora.

O prefeito Dalmy Crisóstomo, acompanhado da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, e do secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, falou sobre os investimentos infraestruturais que estão sendo realizados na educação, mas afirmou reconhecer que investir na saúde mental e emocional do profissional da área também é muito importante. “Apoiamos experiências como esta, pois acreditamos que servidores felizes, trabalhando com amor e com equilíbrio emocional é fundamental para a qualidade da educação em nosso município”, disse o prefeito.

A secretária Márcia destacou que todos são merecedores de estarmos vivendo momentos de aprendizado e que devemos então agradecer a Deus pelo viver. “Que possamos viver olhando e respeitando o outro como indivíduo merecedor do nosso compromisso com a educação nesse município”, ressaltou.