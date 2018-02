Programa de moradias Lote Urbanizado está com inscrições abertas em Figueirão

O programa de moradias Lote Urbanizado, ação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agehab-MS em parceria com o município disponibilizará 15 (quinze) lotes para a construção de habitações em Figueirão.

As inscrições começaram em 10 de novembro de 2017 e irão até que seja alcançado o número mínimo que a Agehab aceita, que são 60 inscrições, para que seja feita a seleção. Até o momento estão inscritas 53 familias.

A iniciativa oferecerá a construção de bases de residências de 42,56 m² compostas de dois quartos, sala, cozinha e banheiro até o contra-piso, fossa séptica e sumidouro (parte do Governo do Estado).

O candidato selecionado, por sua vez, ficará responsável pela compra dos materiais de construção e do padrão de energia elétrica; e contratação da mão de obra.

O município fará a doação dos terrenos, devidamente documentados e com a infraestrutura básica (pavimentação, patamarização dos lotes, rede de água e energia), além da disponibilização de um profissional da área para acompanhamento da obra.

O Secretário de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, Denivan Barbosa, em companhia do Secretário Municipal de Assistência Social, Beugmar Ferreira, estiveram vistoriando o local dos lotes, no Residencial Figueira, onde já está sendo feita a terraplenagem.

Fonte: AsseCom/PMF/