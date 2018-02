Em uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar do Estado de Goiás, equipes da DENARC – Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos e do GRAER – Grupo de Radiopatrulha Aérea, apreenderam na madrugada de quarta para quinta-feira, na GO 184, município de Serranópolis, região sudoeste do Estado, cerca de 2 toneladas de maconha. A droga era transportada no interior de uma máquina agrícola.

A policia vai dar maiores de talhes da prisão nesta sexta feira

