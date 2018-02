Consulta Pública para criação do “Refúgio de Vida Silvestre” acontece no próximo dia 08 de março.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento estará realizando no próximo dia 08 de março, às 18h30 na Câmara Municipal uma “Consulta Pública” onde será apresentada a proposta de criação da nova unidade de conservação municipal, categoria “Refúgio de Vida Silvestre” na região do rio Sucuriú entre as pontes de Curralinho e Ponte de Pedra.

Toda a população está convidada a prestigiar este importante evento.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

