Chapadão do Céu: Educação de Jovens e Adultos (EJA) está com matrículas abertas

A Secretaria de Educação iniciou as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Fundamental. Voltado para aqueles que não concluíram a escolaridade no tempo estimado, o EJA tem número de vagas ilimitado e a idade mínima para inscrição é de 15 anos, sendo que não há idade máxima.

As matrículas devem ser realizadas de segunda a sexta-feira a partir das 19h na Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha, na Avenida Ema. Os interessados devem comparecer portando documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço. Não é exigido comprovante de escolaridade. Para aqueles que não possuem tal documento, haverá uma prova de classificação.

As aulas se iniciam de acordo com o fechamento das turmas. Para os alunos de 6º ano e 8º ano, o ano letivo já iniciou e será encerrado em julho de 2018, respectivamente. Contudo, as turmas ainda estão abertas para receber novos alunos interessados.

Já os alunos do 1º ano ao 4º ano do Ensino Fundamental formam uma única turma. Para esse público, as aulas ainda não iniciaram e serão realizadas durante todo o ano letivo de 2018. Por isso, os interessados devem procurar a secretaria da Escola Dona Amélia para realizar as matrículas.

*Assecom PMCC

