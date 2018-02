Administração Municipal divulga locais e horários das provas do Concurso Público

A Administração Municipal divulgou na manhã da última sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018, por meio do Edital Nº 003/2018, publicado na Edição Nº 2.097/Ano XIII do DIOCRI – Diário Oficial Online de Costa Rica – MS, nas Páginas 06 e 07, os locais e horários das provas do Concurso Público que será realizado no domingo (18), confira abaixo:

INÍCIO ÀS 08H00MIN:

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FAUSTINO ROSA, sito à Rua Tercio Teixeira Machado, nº 1161 – Centro em Costa Rica – MS.

Cargos: Motorista II.

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARTINS CARRIJO, sito à Rua Francisco Martins Carrijo, nº 316 – Vila São Francisco em Costa Rica – MS.

Cargos: Engenheiro Civil, Operador de Máquinas e Professor – Educação Infantil Creche (de ADRIANE NOGUEIRA DA SILVA a GEISLA MARA PEREIRA)

ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, sito à Rua José Pereira da Silva, nº 406 – Jardim Santos Dumont em Costa Rica – MS.

Cargos: Auxiliar de Serviços Diversos, Engenheiro Sanitarista Ambiental e Professor – Educação Infantil Creche (de GENI LIMA DOS SANTOS a ZAIDA BARBOSA DE MELO CARVALHO).

ESCOLA MUNICIPAL VALE DO AMANHECER, sito à Rua Seis, nº 252 – Vale do Amanhecer em Costa Rica – MS.

Cargos: Agente Digitador e Auxiliar de Enfermagem.

ESCOLA MUNICIPAL ADENOCRE ALEXANDRE DE MORAES, sito à Rua José Calazans da Silva, nº 172 – Centro em Costa Rica – MS.

Cargos: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

– INÍCIO ÀS 13H30MIN:

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FAUSTINO ROSA, sito à Rua Tercio Teixeira Machado, nº 1161 – Centro em Costa Rica – MS.

Cargos: Faxineira e Motorista de Transporte Escolar.

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARTINS CARRIJO, sito à Rua Francisco Martins Carrijo, nº 316 – Vila São Francisco em Costa Rica – MS.

Cargos: Assistente Administrativo.

ESCOLA MUNICIPAL VALE DO AMANHECER, sito à Rua Seis, nº 252 – Vale do Amanhecer em Costa Rica – MS

Cargos: Motorista I, Pedreiro e Professor – Ensino Fundamental Anos Iniciais.

