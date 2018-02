Resultados individuais do Encceja Ensino Médio já podem ser consultados

O Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira (Inep) já divulgou os resultados do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) 2017, referentes ao ensino médio. A divulgação dos resultados do Encceja do Ensino Fundamental, assim como das pessoas privadas de liberdade continuam previstos para março.

As notas individuais, referentes ao ensino médio, podem ser consultadas na Página do Participante, mediante número do CPF e senha neste link. Para quem esqueceu a senha cadastrada na inscrição, há um campo disponível para recuperação de senha no link informado.

Os participantes que alcançarem a nota mínima exigida em todas as quatro áreas de conhecimento e na redação devem solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio às escolas estaduais indicadas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) ou Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFMS), conforme solicitação indicada na inscrição. Já os candidatos que obtiverem a nota mínima somente em algumas áreas também devem procurar a unidade certificadora e solicitar a declaração parcial de proficiência.

Os candidatos que optaram pela certificação junto à SED deverão fazer a requisição pessoalmente na escola certificadora, portando documentos válidos para identificação (estabelecidos no Edital de inscrição) e CPF (original e cópia). Consulte as escolas estaduais certificadoras:

Municípios polo Escola Credenciada Endereço Letra Inicial de nomes dos candidatos Amambai Escola Estadual Cel. Felipe de Brum Rua Duque de Caxias, n. 1407 Centro – fone: (67)3481-5105/3481- 1421 A – Z Aquidauana Escola Estadual Profª Dóris Mendes Trindade Rua Mário Guerreiro, n. 1300, Bairro Santa Terezinha – fone:(67)3241- 1087 A – Z Bataguassu Escola Estadual Peri Martins Av. Presidente Prudente, n. 129, Jd. Santa Maria, fone:(67) 3541-2109 A – Z Caarapó Escola Estadual Arcênio Rojas Rua Marechal Rondon, n. 672, Centro, fone(67)3453-1355 A – Z Campo Grande Escola Estadual Prof. Henrique Ciryllo Av. Capital, n. 611, Bairro Cruzeiro, fone(67)3314-1253 A – E Escola Estadual Elvira Mathias de Oliveira Rua Agronômica, n. 38, Santo Eugênio, fone:(67)3314-1255/3314- 1254 F – J Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal Av. Bom Pastor, n.460, Jardim Vilas Boas, fone:(67)3341-9622 K – O Escola Estadual Riachuelo Rua Onze de Outubro, 220, Cabreuva, fone: (67) 3314-1200/ 3314-1266 P – T Escola Estadual Vespasiano Martins Rua Treze de Maio, 1.516, Centro, (67) 3314-1243 U – Z Escola Estadual Polo Regina Lúcia Anffe Nunes Betine* Rua dos Dentistas, 500 – Bairro Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, fone: (67) 3341-2332/3341-1289 A – Z Corumbá Escola Estadual Dr. João Leite de Barros Rua Cabral, n. 761, Centro, fone:(67)3231-2401 A – Z Coxim Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura Rua Joaquim Cardeal de Souza, n. 500, Bairro Flávio Garcia, fone:(67)3291-1644 A – Z Dourados Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé Rua Itamarati, n. 200, Jardim Água Boa, fone:(67)3422-7093 A – G Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo Rua Weimar Gonçalves Torres, n. 3447, Jardim Caramuru, fones:(67)3424-3158/3424-6818 H – P Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso Rua Adroaldo Pizzini, n.2750, Jardim Santo André, fone:(67)3421-3000 Q – Z Fátima do Sul Escola Estadual Vicente Palloti Rua Pastor Lemos, 2.011, Santa Rita, fone: (67) 3467-1590 A – Z Iguatemi Escola Estadual 8 de Maio Av. Laudelino Peixoto, n. 1.152, Centro, fone:(67)3471-1300 A – Z Jardim Escola Estadual Cel Pedro José Rufino Rua Professor Antônio P. Pereira, n. 570, Vila Angélica, fone:(67)3251- 1513/3251-1925 A – Z Maracaju Escola Estadual Padre Constantino de Monte Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, s/n. Centro, fone(67)3454-1045 A – Z Naviraí Escola Estadual Juracy Alves Cardoso Rua Yokossuka, n. 571, Centro, fones:(67)3461-2485 A – Z Nova Andradina Escola Estadual Irman Ribeiro de Almeida Silva Rua Artur da Costa e Silva, n. 351, Irman Ribeiro, fone(67)3441-2838 A – Z Nova Alvorada do Sul Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza Rua Liberato Nicolau, 311 – Jardim Eldorado, fone: (67) 3456-2079 A – Z Paranaíba Escola Estadual José Garcia Leal Praça da República, 255, Centro, fone: (67) 3668-1502/ 3503-1046 A – Z Ponta Porã Escola Estadual Joaquim Murtinho Rua General Osório, n.321, Centro, fones(67)3431-2292/3431-9705 A – M Escola Estadual Mendes Gonçalves Rua Tiradentes, n.186, Centro, fone:(67)3431-1275 N – Z Rio Brilhante Escola Estadual Etalívio Pereira Martins Rua Sidney Coelho Nogueira, n.1154, Centro, fone:(67)3452-7055 A – Z São Gabriel do Oeste Escola Estadual Profª Creuza Aparecida Della Coleta Rua dos Sabiás, n.673, Jardim Gramado, fone:(67)3295-4742/3295- 1136 A – Z Sidrolândia Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade Rua Paraná Barbosa, n. 2155, Bairro Pé de Cedro, fone:(67)3272-1769 A – Z Três Lagoas Escola Estadual Padre João Tomes Rua Ayrton Senna da Silva, s/n., Vila Piloto I, fone:(67)3521-6647 A – M Escola Estadual João Ponce de Arruda Rua Manoel Pedro de Campos, 1.965, Bairro Santa Rita, fones:(67)3521-2552/3521-6537 N – Z

