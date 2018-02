Flagrado em vídeo furtando moto na Capital é preso em Cassilândia

Depois de ser flagrado em vídeo furtando uma motocicleta em Campo Grande, um jovem de 18 anos foi preso durante blitz em Cassilândia – a 418 km da Capital. Nas imagens, o suspeito vestido com calça jeans e camiseta pólo aparece segurando um capacete. Sem muita dificuldade ele foge com o veículo em ação que durou pouco menos de um minuto.

A vítima que é moto entregador contou que toda a ação foi gravada pelas câmeras do restaurante em que trabalha. O Campo Grande News teve acesso ao vídeo e nas imagens é possível ver que o homem, aparentemente bem vestido visualiza a motocicleta, que está estacionada a poucos metros de outras.

Ele vai até uma esquina e aparentemente verifica se não há movimentação de pessoas e retorna ao lado da moto e repete a ação. Depois ele se aproxima da motocicleta e mexe no painel dela. Em seguida o suspeito monta no veículo e consegue dar a partida manualmente por meio do pedal e foge.

A ocorrência de furto foi registrada na Polícia Civil e conforme a vítima hoje (14) recebeu uma ligação de Cassilândia. “O delegado disse que o jovem tinha “caído” em uma blitz no município. Na checagem foi verificado a queixa de furto. Ele alegou que havia comprado a moto em uma fazenda, mas a versão não convenceu a polícia, que entrou em contato comigo”, detalhou.

O moto entregador relatou o furto e ainda encaminhou as imagens para os policiais no interior e então recebeu a confirmação. “Era o mesmo rapaz”, afirma.

A reportagem tentou contato com a delegacia de Cassilândia, mas até a publicação desta matéria não foi atendida.

Veja o vídeo: