Encerra na quarta-feira (21) às inscrições do Estágio Remunerado 2018

As inscrições para o Estágio Remunerado 2018 encerram na quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018, as mesmas podem ser realizadas no Paço Municipal, no anexo da Subsecretaria de Administração.

Os candidatos precisam ter 16 anos completos e devem estar cursando o Ensino Médio, Ensino Técnico e/ou Ensino Superior, e ainda, devem apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração/Atestando de Escolaridade. Para mais informações (67) 3247 7168 e/ou 7059.

Conforme a subsecretária de Administração Liliane de Campos, o estágio possibilita aos participantes uma experiência única, pois os mesmos têm a oportunidade de estagiar em diversas áreas e assim podem adquirir conhecimento e prática profissional.

“Eu iniciei minha carreira no estágio remunerado da Prefeitura de Costa Rica e afirmo que foi umas das mais importantes experiências profissionais que obtive. Por isso todos jovens e adultos que estiverem cursando ensino médio, técnico ou superior que querem tentar realizar esse processo seletivo é uma oportunidade impar para isso”, enfatizou Liliane de Campos.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 01 de março, às 19 horas, na Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes, localizada na Rua José C. da Silva, Nº 172, Centro. Já a prova prática está prevista para o dia 08 de março na Biblioteca Municipal Paulo de Almeida Milreu que está localizada na Rua José Pereira da Silva, Nº 649, Centro de Costa Rica.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 15 de março no DIOCRI – Diário Oficial Online de Costa Rica, para acessar basta acessar o link do site institucional do Município www.costarica.ms.gov.br e ir até a aba Diário Oficial no topo da página.