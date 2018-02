Costa Rica vive data histórica com inauguração da sede própria do CAPS que homenageia o primeiro médico do município “Dr. Abner Rodrigues da Silva”

“É uma data histórica para Costa Rica. Não somente como prefeito que estou, mas como cidadão”, declarou o Chefe do Executivo Municipal ao inaugurar na última sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018, a sede própria do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial – que leva o nome do primeiro médico do município “Dr. Abner Rodrigues da Silva”.

Com mais de R$ 1 milhão investidos na obra, sendo Recursos Federais conquistados por meio de emenda parlamentar do senador Waldemir Moka e contrapartida do município, o moderno prédio do CAPS de Costa Rica é o primeiro no Estado de Mato Grosso do Sul a contar com sede própria. “O trabalho desenvolvido pelos profissionais é grandioso. E nós sabemos que os usuários precisam de bom atendimento e uma boa convivência. Desta forma, era essencial que tivéssemos um prédio mais amplo, com salas e espaço físico adequado, climatizado e com móveis novos, para dar mais comodidade aos pacientes e boa estrutura aos profissionais”, disse o prefeito ao destacar a importância do CAPS para a comunidade.

Waldeli também agradeceu o empenho do senador Moka na busca por recursos para Costa Rica e destacou a importância da nova sede. “Em seis anos de atividades do CAPS na cidade, os pacientes e colaboradores do centro agora passam a ter uma estrutura adequada para os serviços de atenção psicossocial no município”, comemorou o prefeito.

“É uma felicidade enorme estar ajudando Costa Rica a ter uma estrutura melhor para este serviço tão importante e necessário para a comunidade. O drama do álcool e outras drogas precisa ter o amparo profissional de pessoas preparadas e sensíveis”, destacou o senador Moka.

A emoção tomou conta das autoridades, profissionais da área de saúde e comunidade que prestigiou a inauguração do CAPS. Depois de seis anos do início das atividades, o programa recebeu sede própria, móveis e utensílios novos. “Parece simples, mas este sonho aqui materializado carrega consigo uma história longa, intensa e muito bonita. História de muita luta engajamento e trabalho árduo. História de homens e mulheres que acreditaram num mundo melhor, mais solidário, mais igualitário e menos excludente. Alguns chamam de loucos, outros de doentes mentais, mas na verdade trata-se apenas de seres humanos, que assim como todos nós, estão procurando entender esse mundo, ora encantador, ora estranho e ameaçador” postou em sua rede social a secretária de Saúde Adriana Tobal.

“Ao lado de um grande sucesso, há sempre uma grande equipe. Seria impossível que chegássemos aonde chegamos hoje, sem o trabalho de cada um de vocês da equipe, sem o empenho e disciplina com que trabalham. Gratidão a essa equipe, ao senador Moka, pela emenda parlamentar destinada à construção do nosso CAPS e ao prefeito Waldeli, nossa gratidão pela pessoa visionária que é, e pelo seu exemplo diário nos mostrando que somos capazes de melhorar a vida das pessoas”, escreveu a secretária ao finalizar a com uma adaptação à frase de Michael Jordan: “talento ganha jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”.

Para a psiquiatra do CAPS Drª Renata Dias Goes é precisamos criar mecanismos que façam com que os portadores de transtornos mentais e também os dependentes químicos não se sintam como pessoas que devam ser mantidas fora do convívio social. “Reconhecemos o trabalho realizado pelas igrejas, pelas clínicas conveniadas, mas é importante que o Município faça esse enfrentamento, oferecendo o tratamento gratuito, pois não se trata apenas de um tratamento psicossocial, a pessoa internada vai ter todo o acompanhamento, até para elevar a autoestima para que possa vencer essa dependência e se sentir incluída na sociedade”, enfatizou a médica ao fazer uso da palavra durante a inauguração da nova sede do CAPS.

Homenagem

A proposta de dar nome ao CAPS de Dr. Abner Rodrigues da Silva foi apresentado, por meio de projeto de Lei e assinada pelos 11 vereadores da Câmara Municipal de Costa Rica. “Dr. Abner foi o primeiro médico do município e ajudou muito a população, nada mais justo que denominar-se o CAPS um lugar de total acolhimento o nome dele. Para ficar ainda mais marcado na história da nossa cidade”, enfatizou Waldeli.

A inauguração foi prestigiada pela filha do médico, Humberta Azambuja que no ato represento a família. Na ocasião, o prefeito, a primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin e a secretária de Saúde entregaram uma homenagem à família, que foi recebida pela filha do médico, como gratidão aos relevantes serviços prestados. “É uma homenagem justa ao homem que sempre trabalhou com muita humildade, dedicação e alegria pelo aquilo que fazia pelas pessoas”, declarou Adriana Tobal durante a inauguração.

Humberta Azambuja fez uso da palavra e agradeceu a todos que se lembraram do nome do pai dela para fazer essa homenagem e na oportunidade falou da trajetória de Dr. Abner que exerceu por vários o ofício em Costa Rica.

Estrutura

Localizado na Rua Iza Carvalho de Souza, Nº 477, no Bairro Ramez Tebet (esquina com a Rua Cláudia Beatriz), o novo e moderno prédio do CAPS é composto de consultórios para todos os profissionais, sala para terapias em grupo, entre outras estruturas. E ainda, o centro está capacitado para oferecer assistência aos dependentes químicos e portadores de transtornos mentais por meio de uma equipe multiprofissional composta por psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, e ainda por técnicos e auxiliares de enfermagem.

De acordo com a coordenadora do CAPS, Ana Paula Garcia Lopes, durante o ano de 2017 foram realizados pela psiquiatra 1.606 consultas médicas, 712 atendimentos individuais e 660 grupos estiveram reunidos com a psicóloga, 486 grupos de dependentes químicos, 785 atividades de artesanatos, 421 novos acolhimentos, 116 internações na FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica e apenas quatro no Hospital Psiquiátrico de Paranaíba – MS.

“Esse é um sonho que se realiza. Todos nós ganhamos – tanto os usuários quanto os profissionais. O nosso CAPS recebeu elogios de todas as autoridades presentes. E é visto como modelo para muitas cidades que tem arrecadação maior que Costa Rica”, comemorou Ana Paula ao falar da sua satisfação e alegria com a inauguração que foi ainda mais abrilhantada com por uma apresentação cultural feita pelos próprios pacientes do centro.

A inauguração do novo do prédio do CAPS de Costa Rica também contou com a presença de profissionais da saúde, usuários do centro e autoridades federais e estaduais, entre elas: o ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República Carlos Marun, da senadora Simone Tebet, do presidente da Funasa – Fundação Nacional de Saúde – Rodrigo Sérgio Dias, do superintendente da Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Antônio Carlos Nantes, da deputada Federal Teresa Cristina, do superintendente Estadual da Funasa Marco Aurélio Santullo, dos deputados Estaduais Junior Mochi (presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Márcio Fernandes e Renato Câmara, pelo coordenador regional da Funai – Fundação Nacional do Índio – Paulo Rios Júnior, pelo prefeito de Paraíso das Águas – MS Ivan da Cruz, pelo ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli, bem como toda equipe de governo e autoridades locais e regionais.