Começa nesta quinta-feira as aulas na Rede Municipal de Ensino

As aulas para os alunos da Rede Municipal de Ensino, Educação Infantil e Ensino Fundamental, iniciam no dia 15 de fevereiro, em todos as unidades de Educação de Chapadão do Sul. As atividades para o corpo docente terão início dia 05.

O Calendário Escolar Municipal contará com 201 dias letivos, 09 dias de Formação em Ação, 05 dias de Jornada Pedagógica, 08 dias de atividades com a Família na Escola e 15 dias de Recesso Escolar. Os dias previstos como atividade pedagógicas serão destinados para formações determinadas pela Secretaria de Educação.

Na Educação Infantil, a duração da jornada escolar será de no mínimo, 4 horas diárias ou 5 aulas de 50 minutos. A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos no Calendário Escolar, independente do motivo, terá a sua reposição assegurada no bimestre de sua ocorrência ou, no máximo, no bimestre subsequente.

Confira o Calendário:

