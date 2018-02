Cassilândia: Homem é suspeito de agredir duas pessoas por discordar sobre local de cerca

G. B. F., 40 anos, é suspeito de agredir S. D. de Q., 49 anos, A. P. B., 43 anos, na manhã de ontem (13) em Cassilândia (MS).

A atendente da Santa Casa acionou a Polícia Militar, quando chegaram duas pessoas gravemente feridas para atendimento.

A Polícia Militar informou que recebeu uma ligação do suspeito, no quartel, informando que ele seria o autor das lesões contra as duas vítima e que elas o estariam ameaçando em razão de uma partilha de terras de família.

Na Santa Casa, a vítima S. estaria impossibilitada de relatar sobre os fatos, devido às lesões. Ele teve um corte no crânio, que precisou dar 13 pontos, além de escoriações pelo corpo, provenientes de pauladas.

A vítima A. relatou que estaria em companhia de S., na chácara vizinha a do suspeito e que após trocas de ofensas, motivadas por uma discordância sobre o local onde estava a cerca dividindo as terras, o suspeito, de posse de um pedaço de pau, teria desferido golpes nas vítimas, enquanto elas tentavam se evadir do local em uma motocicleta.

Após S. cair da motocicleta, ele teria perdido os sentidos, e o suspeito continuou o agredindo, enquanto A., que fora também agredira, tentava correr. Depois das agressões, o suspeito fugiu.

Uma pessoa que testemunhou as agressões prestou socorro às vítimas, e as levou até a Santa Casa.

A. apresentava um corte profundo na cabeça, e teria recebido 9 pontos. Ela também teve escoriações no flanco e na perna esquerda, além de lesões no antebraço direito.

As informações são da Polícia Civil de Cassilândia.

*Cassilândia Notícias

Comentários