Aulas nas redes Municipal e Estadual de Ensino de Figueirão iniciam no dia 19 de Fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo em conjunto com a Escola Municipal Prof. Antonio Inácio Furtado-Polo e Extensão e a Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, comunicam a toda comunidade escolar de Figueirão que o início das aulas para o ano letivo de 2018 ocorrerá no próximo dia 19 de Fevereiro (segunda-feira).

As atividades com o corpo docente tiveram início no dia 06 de Fevereiro, através de estudos e jornada pedagógica dos professores, momento no qual os educadores realizam planejamentos, participam de capacitações e aprimoramento para atuarem durante o ano letivo.

Para o ano letivo de 2018 estão previstos 206 dias letivos, destinados para aulas, cursos de capacitação da Secretaria de Educação e formação continuada envolvendo corpo docente.

A expectativa para o ano em que se inicia, é de atendimento de cerca de 700 alunos, contando as duas redes de ensino do município de Figueirão.

