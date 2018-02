Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Sob a influência de sua segunda casa zodiacal, pode fazer compras ou vendas lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante na vida social, esportiva intelectual e administrativa. Bom para reconsiderar os planos de trabalho.

TOURO – Evite, neste dia, questões com vizinhos. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. Ótimo para o trabalho. Aproveite para também para pensar também os problemas existentes no trabalho e na vida domestica.

GÊMEOS – Período em que poderá lhe trazer desentendimentos no ambiente de trabalho e até atritos e discussões, mesmo com pessoas desconhecidas. Para os negócios, o dia também é negativo. Você está mais sociável, afável e alegre e com uma mente mais otimista.

CÂNCER – Não é dia propício aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. Apenas, procure aprofundar-se mais em tudo o que fizer, para realmente chegar à raiz dos seus problemas.

LEÃO – Aproveitando suas oportunidades para viajar, mudar, fazer novas amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático . Tudo estará bem neste dia, e até depois de amanhã. Esteja atento para uma novidade ou uma visita.

VIRGEM – Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Contudo, as disputas no lar deverão ser evitadas. Pare de brigar com a família, como se ela tivesse a culpa dos seus próprios erros.

LIBRA – Excelente aspecto astral as experiências psíquicas e ao aumento e a evolução de sua inteligência e conhecimentos. A saúde será bastante boa o que lhe dará maiores condições de sucesso geral. Paz íntima e amorosa.

ESCORPIÃO – Período dos mais afortunados, receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará parte de seus sonhos, anseios e desejos e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares. A vida afetiva passou para um segundo plano, e isso não quer dizer que você não vai namorar ou que está impossibilitado de fazê-lo.

SAGITÁRIO – Fluxo astral dos mais propícios a todos seus interesse materiais e profissionais. Esforce-se o mais que puder que conseguirá realizar todos os seus anseios e desejos. Pare para pensar um pouco sobre a dimensão das suas dificuldades, sempre criadas por sua precipitação.

CAPRICÓRNIO – Dia em que deverá prestar mais atenção em tudo que fizer, pois está predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos de monta. Sua personalidade se exaltará, bem como as chances de sucesso profissional. Boa saúde.

AQUÁRIO – Ótimo dia para obter a colaboração de outras pessoas para mudar a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos contatos sociais e as novas amizades.

PEIXES – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos. Bom para o amor mudanças e progresso financeiro.

