Capítulos de hoje das novelas da Globo

Keyla e Tato esclarecem a desavença que tiveram por causa de K2. Bóris diz a Edgar que não expulsará Rafael. Ellen solicita a ajuda de Dóris em seu projeto. Gabriel pede para assistir ao filme no Cora Coralina. Edgar se recusa a ir com Malu se encontrar com JM. Luís gosta da atuação de Fio no comercial e sai com Clara para comemorar. Dóris libera a entrada de outros alunos para o CineCora. Felipe procura Lica. JM mostra para Malu sua ideia para difamar o Cora Coralina. Clara e Fio veem Malu e JM juntos.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória mostra Mariana para Vicente. José Augusto cobra explicações de Delfina sobre suas atitudes enquanto esteve fora. Inácio lamenta para Izabel a perda do amor de Maria Vitória. Fernão parabeniza Lucinda pelo que fez com Maria Vitória, e os dois se beijam. Delfina conta a José Augusto que Fernão abandonou Tereza, e Maria Vitória tenta consolar a irmã. Delfina mente para José Augusto para justificar a ausência de Firmino. Isolina vê Homero na rua, anota a placa do carro em que ele está e entrega para Conselheiro. Geraldo sente-se mal no Empório, e Helena o ajuda. Lucinda afirma a Emília ter sido um erro se casar com Inácio. Olímpia se incomoda por Edgar convidar Carolina para participar do Dia da Cultura Negra. Delfina ouve José Augusto contar a Vicente que presenteará ele e Maria Vitória com um terreno perto da Quinta. Henriqueta mostra o mercado para Vicente, enquanto Vasco observa os dois. Maria Vitória e Inácio se encontram.

DEUS SALVE O REI

Amália descobre que Afonso é seu marido. Saulo diz a Selena que talvez eles não tenham sido feitos um para o outro. Catarina e Constantino se sentem vitoriosos quando Augusto indica o duque para ser o general do exército de Artena. O médico informa a Afonso que não tem como prever quando a memória de Amália voltará. Rodolfo estranha a decisão de Lucrécia de parar com as aulas de pintura. Betânia e Brumela recebem Tila, a nova cozinheira do castelo indicada por Rodolfo. Augusto ordena uma busca por Hermes ao saber que o cavalo do barão retornou sozinho ao castelo. Diana percebe que Amália acha que ainda é noiva de Virgílio. Betânia e Brumela notam que Tila não tem nenhuma familiaridade com a cozinha. Saulo agradece a Ulisses por defendê-lo dos alunos da academia. Constantino se oferece para liderar as buscas por Hermes. Lupércio e Romero descobrem por Olegário que Hélvio está cortejando Matilda. Heráclito percebe que Lucrécia se encantou por Osiel. Heráclito diz a Lucrécia que ela precisa ocupar o seu tempo para não pensar em bobagens e sugere aula de harpa à sobrinha. Constância e Martinho notam a forma carinhosa com que Amália trata Virgílio. Augusto verifica que um de seus soldados encontrou o corpo de Hermes enterrado na floresta com a medalha de Constantino em suas mãos. Augusto declara a prisão de Constantino.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Renato e Gael brigam. Adriana faz insinuações contra Duda/Elizabeth. Radu separa a briga e Gael vai embora do baile de Carnaval com Sophia e Aura. Adriana pede para falar com Renan. Patrick questiona Clara sobre seus sentimentos por Renato. Suzy e Irene provocam uma briga entre Samuel e Cido. Patrick alerta Clara sobre o interesse de Renato pelas esmeraldas. Aura comenta com Sophia que pode ter direito às minas de esmeralda. Clara visita Raquel. Lorena suplica à filha para retirar a denúncia contra o padrasto. Vinícius solicita que Bruno arquive a denúncia que Laura fez contra ele. Clara questiona Patrick sobre seu interesse pelas esmeraldas e ele ri da situação. Aura afirma ser irmã de Clara e solicita que Patrick seja seu advogado. Vinícius aparece na casa de Clara e a ataca.

Comentários