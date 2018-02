Acidente ceifa vida de filho de pioneiro de Pouso Alto

Um gravíssimo acidente na Rodovia Estadual MS 320, no distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas (MS), ceifou a vida de um ex-morador de Pouso Alto, Mário Márcio Alves Garcia, 42 anos.

O acidente, de acordo com a polícia, ocorreu na noite deste domingo (11/2), por volta das 23h, na MS 320 entre o distrito e o local conhecido como Batuira.

Segundo a polícia, Mário Márcio retornava do distrito de Pouso Alto para a fazenda de seu pai, momento em que conduzia uma motocicleta Honda 300 CC e na garupa do veículo estava um amigo, identificado como Lucas da Silva Branco, aparentemente 20 anos, saiu com ferimentos leves do acidente. O condutor teria perdido o controle da mesma em uma curva, saindo fora da pista.

Mário Márcio foi arremessado à uma distância de 12 metros de onde a moto ficou caída. Ele morreu no local. O amigo que estava na garupa da moto, teria percorrido uma distância de mais de 2 horas, em busca de socorro.

Mário Márcio era filho do empresário e fazendeiro do distrito, Orlando Garcia e neto do saudoso Olí Garcia, família muito conhecida na região.

Ele cursou o ensino médio na Escola Estadual Ver. Kendi Nakai, período em que fez muitas amizades.

A família está neste momento na funerária da cidade para os preparativos do funeral. Ainda não foi definido o local do velório e sepultamento, uma vez que sua mãe e grande parte de seus familiares residem na cidade de Três Lagoas (MS).

Estiveram no local, as polícias Civil e Militar, equipe de Perícia de Costa Rica e a Funerária São Judas Tadeu.

O corpo deverá ser encaminhado ao IML de Paranaiba (MS) e a preivsão é que somente no final da tarde seja liberado para o velório.

