Sul chapadense sofrem acidentes ao retornarem do carnaval: resposta para quem não quis carnaval na cidade

Na manhã deste domingo as 05:30 a guarnição do Corpo de Bombeiros de Costa Rica foi acionada para atender o acidente que ocorreu após a rotatória da fazenda Monarca em frente a torre da Oi e outro pelos bombeiros de Chapadão do Sul , próximo ao trevo da IACO.

Acidentes que poderiam ser evitados, mas, alguns sul-chapadenses optaram para em enquete para não ter carnaval na cidade. Com isso, nossos jovens são obrigados a buscarem lazer nos municipios vizinhos e consequentemente acontece isso, colocando suas vidas em riscos além de prejuizos materiais.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Costa Rica, um casal do municipio que reside em uma fazenda estava vindo para a feira do produtor no veículo Uno Mille conduzido pelo Sr.Luiz Rech e a passageira sua esposa, quando o condutor Heitor Gouveia da cidade de Chapadão do Sul que estava no carnaval de Costa Rica pegou a rodovia MS 306 em seu veiculo Saveiro que estava retornando para sua residência em Chapadão do Sul que veio a invadir a pista colidindo frontalmente com o Uno Mille.

O casal tiveram lesões leves e foram encaminhados para a fundação hospitalar de Costa Rica, já o universitário do curso de agronomia o condutor Heitor não houve ferimentos.

Foram deslocadas duas viaturas do 19° SGBM-Ind de Costa Rica para socorrer as vitimas, Abr 28 – Sgt BM Rafael e Sd BM Bulhões e a Ur 93 – Sgt BM Renato e Sd BM Maycon.

2° Acidente na mesma manhã

Logo após 5km para frente ocorreu o 2° acidente envolvendo um Golf Preto e uma Saveiro verde, que foi atendido pela guarnição do corpo de bombeiros de Chapadão do Sul que estamos procurando mais informações para detalhar o ocorrido, abaixo as fotos do acidente.

