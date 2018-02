Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória, Vicente e José Augusto embarcam para Portugal. Edgar apresenta Bernardo para Eva, que não aceita os galanteios do corretor. Alzira reclama das instalações da sede da sociedade da geleia para Pepito. Raimundo leva um presente para Nicota, e Natália o recebe. Tomaso repreende Giuseppe por continuar se encontrando com Gilberte. Teodoro dá um presente a Felícia. Artur reclama com Edgar sobre a falta de notícias de seus pais. Lucerne alerta Felícia para tomar cuidado com Teodoro. Lucinda e Fernão se amam. Delfina fiscaliza as obras em sua Quinta. Passa-se um mês. Delfina avisa a Inácio que Maria Vitória se casou e está voltando para Portugal. Maria Vitória, Vicente e José Augusto desembarcam do navio e estranham não encontrarem Firmino a espera deles. Maria Vitória se apressa para ver a filha, mas descobre que ela não está na Quinta. Henriqueta leva Mariana até Maria Vitória.

DEUS SALVE O REI

Romero determina a reclusão de três dias para Saulo, por insubordinação. Lucrécia se encanta com as palavras de Osiel e acaba beijando o pintor. Rodolfo não dá ouvidos para os conselhos de Cássio. Hélvio dá a Matilda um pingente de prata. Constantino mente para Catarina e diz que Hermes precisou partir. Augusto faz sua primeira apresentação na peça, ajudado por Isandro e Larissa. Virgílio entrega moedas de ouro a Brice, e ela garante que afastará Afonso das lembranças de Amália. Ulisses pergunta a Romero se ele não exagerou na punição dada a Saulo. Enquanto Brice faz o feitiço, Amália sente uma tontura, cai e bate a cabeça.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Vinícius tenta difamar Laura e culpa Clara por instigar a enteada. Patrick exige que Bruno acolha a denúncia de Laura. Lorena afirma ao marido que consegue convencer a filha a desistir da denúncia. Clara vai com Noêmia, assistente social, buscar Tomaz na casa de Sophia em seu dia de visita. Tônia ameaça denunciar Renato se ele estragar seus planos para manter seu casamento com Bruno. Clara leva Tomaz para a casa de Mercedes. Mariano sugere que Lívia faça um tratamento para tentar engravidar. Noêmia gosta de ver Tomaz brincando com Renato e Josafá. Caetana promete ajudar Clara. Bruno se aconselha com Raquel sobre o caso de Vinícius. Ivanilda ajuda Nicácio a se arrumar para o baile. Noêmia questiona Tomaz por ter chamado Renato de pai, e Lívia se preocupa ao saber da conversa. Elizabeth/Duda vai com Renan ao baile. Marcel e Nicácio brigam pelo primeiro lugar do concurso. Melissa pede para passar a noite com Diego. Amaro avisa a Sophia que quer se casar com Estela. Renan beija Elizabeth/Duda no momento em que Henrique e Jô chegam ao baile. Renato beija Clara, e Gael vai tirar satisfações com ele.

NOVELAS DO SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL

Não há exibição de capítulos nos sábados.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BAND

AMOR PROIBIDO

Diante da ameaça de Firdevs, Bihter desiste de expulsar a mãe da mansão. Firdevs sugere que Deniz demita Besir por mau comportamento. Behlul e Bihter se encontram num café e ele diz que ela não é inocente. Nilay se arrepende e liga para Besir para se desculpar, mas ele diz que vai embora. Peyker vê o carro de Behlul e Bihter na rua e conta a Firdevs.

NOVELAS DA RECORD

APOCALIPSE

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

