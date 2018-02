SENAR promove curso gratuito de computação em Paraíso das Águas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, promove em Paraíso das Águas entre os dias 19 e 22 de fevereiro, o curso de computação básica – módulo I.

O curso será realizado durante o período matutino e vespertino. Serão 8 horas de duração diária. Será o curso ministrado na sala anexo da Vitória Engenharia e Agrícola (no antigo prédio da prefeitura).

Informação e inscrição com os vereadores Profº Leonardo (67-999612-2227) e Fio do Povo (67-99963-1599).

As vagas são limitadas. Poderão se inscever candidatos acima de 13 anos de idade, ambos os sexos. O curso é 100% gratuíto.

De acordo com informações dos vereadores responsáveis pela realização do curso em Paraíso das Águas, em breve novos cursos estarão disponíveis. Será divulgado um calendário com os cursos disponíveis para que os interessados possam se programar.

