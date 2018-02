Prefeitura de Paraíso das Águas informa que Declaração Anual- MEI já está sendo realizada na Sala do Empreendedor

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo juntamente com a Sala do Empreendedor informa aos munícipes que a declaração anual, MEI já está sendo realizada.

Além desse serviço ao contribuinte, a Sala do Empreendedor realiza: baixa de CNPJ, impressão de boleto DAS, inscrição estadual, formalização (abertura de empresas) entre outros.

No mês de janeiro deste ano foram realizados mais de 30(trinta) atendimentos no órgão, entre eles: informação sobre MEI, requerimento municipal, inscrição estadual, impressão de boletos, alteração, declaração anual e alvará do corpo de bombeiros.

A Sala do Empreendedor fica localizada na Rua Sebastiana Rodrigues de Rezende, número 69, Centro.

Informações podem ser obtidas através do telefone: 32481429.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

