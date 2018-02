Prefeitura de Chapadão do Céu comunica recesso de Carnaval

A Prefeitura de Chapadão do Céu decretou ponto facultativo nos dias 12 e 13 de fevereiro, devido ao feriado de Carnaval. Dessa maneira, o atendimento ao público volta normal no Centro Administrativo, nas Secretarias Municipais e demais órgãos públicos no dia 14 de fevereiro, quarta-feira, às 14h.

Confira a seguir como ficam os serviços essenciais da cidade:

Saúde

– Hospital Municipal Santa Luzia, atendimento normal.

– Unidade Básica de Saúde (UBS) Rogagnin e Centro de Saúde – Estratégia Saúde da Família (ESF), fechados na segunda e terça-feira. Voltam a funcionar na quarta-feira, dia 14, às 13h.

Educação

– Escolas Municipais Dona Amélia e Flores do Cerrado, bem como os Cemeis Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexandre Fú, também decretaram ponto facultativo até quarta-feira, dia 14 de fevereiro. As aulas retornam dia 15, na quinta-feira, em horário normal.

Coleta de Lixo

– O serviço de coleta de lixo irá funcionar normalmente, bem como a Usina de Reciclagem.

Saneacéu

– Estará fechada, mas atenderá em sistema de plantão pelo telefone (64) 9 9957-5009.

Assistência Social

– o CRAS e o Centro de Convivência do Idoso estarão fechados e retomam as atividades no dia 14, às 14h.

Aspumc

– Estará fechada para evento religioso. A Aspumc reabre normalmente na quarta-feira, dia 14, às 14h.

Parque Aquático

– Irá funcionar normalmente de sábado, dia 10, até quarta-feira, dia 13, das 09h às 19h.

Parque das Emas

– Estará aberto em funcionamento normal.

Comércio Local

– Na segunda-feira, dia 12, comércio funciona em horário normal. Na terça, feriado, comércio fechado. E na quarta-feira, dia 14, alguns lojistas abrirão após ao 12h.

*Assecom PMCC

