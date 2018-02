PM prende indivíduo em Chapadão do Céu com veículo roubado no DF

Sgt Moraes e CB Reis Durante o deslocamento para averiguar uma possíveis veículos produto de roubo vindo em sentido Chapadão do Céu pela GO 206 deparáramos com um indivíduo andando a pé as margens da rodovia e logo à frente em uma estrada vicinal estava um veículo marca FIAT/PÁLIO cor branca placa PYD-1864 de Varginha MG.

Retornamos e realizamos a abordagem no tal indivíduo que ao ser indagado sobre a origem do veículo o mesmo relutou inicialmente, porém acabou confessando que estaria levando o veículo para o Mato Grosso do Sul e que estaria recebendo a quantia de 1.000.00 para o serviço.

Deslocamos até o DPM onde foi constatado que se tratava de um veículo adulterado e que após um grande esforço de nossa equipe foi constatado que se o veículo era do Distrito Federal e foi tomado em assalto no dia 16/01/2018. Sendo recuperado na data de hoje.

O indivíduo que estava no veículo possui varias passagens que o veículo e o indivíduo foram apresentados na Delegacia de polícia civil para as providências cabiveis.

Fonte: PM

