CPE prende quatro indivíduos e recupera dois carros em Serranópolis-que seriam levados para o Paraguai

Durante operação das equipes CPE Cmdo – 9815, CPE 9814 e CPE 9624, ao realizar abordagens a veículos sob fundada suspeitas nas estradas vicinais que cortam os municípios da região, averiguamos um comboio de 3 veículos os quais, após entrevistas dos ocupantes e checagens de documentações , constatou-se tratar de 1 batedor e 2 autos produtos de roubo na Capital Federal os quais estavam com os números de chassis remarcados e suas respectivas documentações falsificadas.

Os 4 indivíduos envolvidos confessaram os crimes, inclusive que o destino dos autos seria a cidade de Ponta Porã, no Paraguai, onde seriam trocados por drogas. Diante do exposto os autores receberam vós de prisão em flagrante sendo conduzidos a presença da autoridade competente para a lavratura do procedimento.

Fonte: PM

