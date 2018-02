Cassilândia: Carnaval começa hoje com bandas Chapahalls e Maresia

Com a animação das bandas Chapahalls e Maresia, começa hoje o Carnaval de Cassilândia, o Cassifolia – O Retorno, que prossegue até segunda-feira com quatro noites e dois matinês.

O evento é promovido pela Liga do Carnaval de Cassilândia, sob a presidência de Alexandre Alves, com entrada gratuita no Parque de Exposições.

Quem quiser mais conforto, pode adquirir o camarote ao preço de R$ 100,00 para todas as noites de festa.

Outro serviço pago é o estacionamento com sistema de segurança.

Segundo o Clima Tempo, há possibilidade de chuva entre 80% e 90% nestes quatro dias de Carnaval em Cassilândia.

