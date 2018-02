15 anos de história: funknejo de Cácio & Marcos abrem nesta sexta-feira o Costa Folia 2018

“Se funk é bom e sertanejo também, então o funknejo é a combinação perfeita! O casamento desses dois ritmos, que estão super em alta nos dias atuais, resultou em um novo gênero musical, que mistura o arrocha com o batidão e a sofrência com o rebolado. Toda essa inovação os foliões poderão curtir com a dupla Cácio & Marcos na abertura do 15º Costa Folia na noite desta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Centro de Eventos Ramez Tebet, com entrada franca”, afirma a subsecretária de Administração e coordenadora do evento, Liliane de Campos, que convida toda a população para prestigiar mais uma edição do Costa Folia que comemora 15 anos de história.

O 15º Costa Folia o melhor carnaval do interior do MS será realizado de 09 à 13 de fevereiro de 2018 e terá uma mega estrutura e uma incrível grade de shows que irá animar os foliões nas quatro noites e duas matinês. “Tudo está sendo preparado com muito carinho para toda população costarriquense e também para os nossos visitantes. Queremos que a cada ano Costa Rica se torne referência em eventos que ofereça não só boa infraestrutura e qualidade, mas também segurança para as famílias que prestigiam”, afirmou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Confira abaixo a programação do 15º Costa Folia

• Sexta-feira (09), o funknejo de Cácio e Marcos começa animando a galera;

• Sábado (10), o Sambô;

• Domingo (11), Homem de Lata;

• Segunda-feira (12), Pedro Paulo e Alex;

• Banda Estrela Super Som anima todas as noites após os shows e as matinês de domingo (09) e terça-feira (14).

A 15ª edição do Costa Folia é uma realização do Governo Municipal em parceira com as empresas Prates e Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store.

Interessados em comprar Abadás e Camarote Premium podem procurar a Peres Store que fica localizada na Avenida José Ferreira da Costa em frente à Cooperativa Sicredi.