Prefeitura esclarece sobre uso de veículo público

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu esclarece que os veículos oficiais são utilizados para serviços relacionados a cada Secretaria Municipal e órgãos públicos. E, não para uso particular de seus condutores.

De acordo com a Secretária de Administração, Finanças e Planejamento, Edileia de David, quando um carro público é encontrado em frente à loja de materiais de construção, supermercados, papelarias, por exemplo, o servidor estará realizando cotações de preços a pedido da Prefeitura.

Além disso, quando um veículo é deslocado para viagem, seja ela de fins desportivos, administrativos ou de saúde, o condutor e as demais pessoas que estiverem no veículo devem parar para se alimentarem. “É normal um veículo que leva pessoas para consultas ou jogos em outras cidades pararem em lanchonetes e restaurantes para almoçar, jantar ou lanchar. Não há restrição quanto a isso”, afirma a secretária.

Edileia explica ainda que toda denúncia será recebida e os fatos averiguados. “Orientamos todos os secretários para que informem seus servidores sobre o uso e restrição do uso dos veículos oficiais. No caso do desvio dessas determinações, temos uma comissão interna que apura esses casos e aplica as punições necessárias. Por isso, toda denúncia é bem-vinda”, afirma.

