Prefeito João Carlos Krug recebeu representantes da Polícia Militar Rodoviária em seu gabinete

Na tarde desta última quarta-feira, 07, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu em seu gabinete representantes da Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul para tratar sobre a realização de um estudo para possível implementação de um Posto da Polícia Rodoviária Estadual na região.

Além do prefeito, estavam presentes o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviário Ten. Cor. Luiz Carlos, chefe de Operações Ten. Duarte e o vereador Vanderson Cardoso.

A conversa entre os presentes foi bastante produtiva, onde os representantes da polícia puderam explanar mais sobre a importância dessa instituição na região, dando suporte as polícias já existentes no município e trabalhando ativamente na prevenção de acidentes de trânsito. Já as autoridades locais informaram sobre as demandas de segurança pública do município.

Assim, a reunião foi destacada por uma possível parceria entre os Poderes Municipais e Estaduais para a realização do estudo de implementação da Polícia Militar Rodoviária Estadual na região.

*Assecom PMCS

