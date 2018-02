Paranaíba: Celular carregando em cima de sofá explode e causa incêndio em residência

Uma residência foi destruída por incêndio na tarde desta quarta-feira (07) na Rua Tiradentes, 805, no Bairro Santa Lucia, em Paranaíba. A causa do incêndio pode ter sido celular que carregava bateria e explodiu em cima do sofá.

Conforme o JPNews, no início das chamas, dormia um homem e uma mulher, de 27 anos, além de criança de quatro anos. A mulher teve queimaduras no braço esquerdo e um cachorro da raça shi-tzu morreu asfixiado pela fumaça.

A moradora explicou que antes de ir dormir, deixou o celular carregando na sala. Apesar do aparelho estar quente, ela não deu importância, pois considerou algo rotineiro. O filho mais velho do casal foi quem percebeu as chamas e correu para o fundo da casa.

A mulher pegou o filho mais novo e saiu em direção à rua, já o marido teria se assustado e, no impulso, correu em direção à porta da sala. Ninguém se feriu gravemente.

O fogo se alastrou pela sala, cozinha, um quarto e banheiro. Apenas um dos quartos da casa não foi atingido pelas chamas.“Eu acredito que foi o celular, porque era a única coisa que estava na tomada e ele superaquecia demais. Não tem outra coisa que poderia ter pegado fogo”, afirmou moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enquanto chamas eram controladas, o gás de cozinha começou a vazar e causou uma grande lavareda. Logo o fogo foi controlado e ação dos militares durou cerca de 15 minutos.

Polícia Civil e perícia compareceram no local para apurar as causas.