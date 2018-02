Em conversa com prefeito Waldeli, governador Reinaldo garante recursos para aeroporto e afirma que em breve será aberta a licitação da MS 223

Cumprindo agenda em Campo Grande – MS nesta quarta-feira, 07 de fevereiro de 2018, o prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa esteve conversando por telefone com o governador do Estado Reinaldo Azambuja oportunidade em que tratou de interesses da população costarriquense.

Conforme anunciado por Reinaldo Azambuja durante lançamento de obras em Costa Rica em junho de 2017, ele reafirmou ao prefeito Waldeli que irá destinar R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) de recursos do Governo do Estado para iniciar as obras de recapeamento da pista do Aeroporto Municipal José Antônio de Moraes. Para a revitalização do aeroporto o município irá entrar com contrapartida de R$ 800 mil.

Na ocasião Azambuja também garantiu à Waldeli que nos próximos dias estará abrindo o processo licitatório para iniciar a pavimentação dos primários 30 km da rodovia MS 223 que liga Costa Rica ao munícipio de Figueirão – MS, outra obra que foi lançada pelo governador em junho de 2017.

“O governador Reinaldo me garantiu a liberação desses recursos, e ainda, reafirmou que estará lançando a licitação para início da pavimentação do tão sonhado asfalto que liga Costa Rica à Figueirão. Ele explicou ainda que neste primeiro momento a obra terá um trecho de 30 km saindo de Costa Rica e posteriormente será feita a conclusão”, relatou o prefeito Waldeli.