CRAS Parque União retoma atividades com as famílias em ritmo de Carnaval

O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, do Parque União, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e a Prefeitura, realizou sua reabertura oficial das atividades com muita festa com o “CRAS Folia”.

O evento foi realizado na tarde da última terça-feira, 06, e contou com a presença da secretária de Assistência Social Maria das Dores e do prefeito João Carlos Krug, além da coordenadora da Proteção Social Básica, Valeria Lopes dos Santos.

O evento teve abertura com a coordenadora do CRAS, Vera Lucia e sua equipe, ela falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela equipe de funcionários do CRAS, e afirmou que a festividade é um momento de troca de experiências e de interação.

A ação contou com brinquedo inflável, cama elástica, algodão doce, pipoca, pintura facial, palestra sobre as doenças sexualmente transmissíveis e uso de preservativos, dança, brincadeiras, e muito mais. Assim, os idosos, adolescentes e as crianças se interagiram, a animação tomou conta do evento, e contagiou toda a equipe que caíram na folia.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social parabenizam os organizadores pela realização deste importante evento soócio-assistencial e agradecem a presença de toda comunidade que prestigiou e participou ativamente da ação.

