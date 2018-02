Chapadão do Sul conquista primeiro lugar em ranking de Empreendedorismo no Mato Grosso do Sul

Chapadão do Sul conquistou em 2018, o primeiro lugar no ranking de cidades empreendedoras no estado de Mato Grosso do Sul. O resultado foi divulgado pelo site de monitoramento da Lei Geral das MPES nos Municípios Brasileiros, coordenado pelo SEBRAE nacional, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

O resultado campeão veio através da soma da pontuação de quatro fatores principais elencados pelo SEBRAE: Uso do Poder de Compra, Desburocratização, Empreendedor Individual e Agente de Desenvolvimento. Assim, o município totalizou 35,11 pontos dos 40 possíveis.

Chapadão do Sul e Sonora foram as únicas cidades da região norte a ficar entre as 10 primeiras colocadas. Após Chapadão do Sul, o município que ficou em segundo lugar foi Corumbá com 34,55 pontos, e em terceiro Sonora com 34,22 pontos. A lista é completada por Nova Andradina, Aral Moreira, Sidrolândia, Itaquirai, Dourados, Campo Grande e Maracaju.

Desde que iniciou sua administração o prefeito municipal João Carlos Krug, demonstrou ser parceiro dos pequenos negócios, concedeu por exemplo no primeiro mês de gestão a isenção de taxas de alvará para abertura de empresa aos microempreendedores individuais, criou novos serviços gratuitos que são executados pela sala do empreendedor, além da implantação da lei 147/2014, que já obteve o sinal verde na câmara de vereadores e deverá ser sancionada neste ano de 2018, favorecendo e criando novos benefícios aos pequenos negócios locais.

Entenda Melhor

Cada item tem o valor de 10 pontos, e para alcançar a nota máxima o município precisa comprovar diversas questões em cada tópico. Entre as dezenas de perguntas em cada item, estão as perguntas chaves, que são primordiais para uma boa pontuação.

No quesito Uso do Poder compra, Chapadão do Sul conquistou 8,51 pontos. Entre as atividades executadas o município comprovou que realiza licitações exclusivas para participação de MPE nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00. Também foi confirmado que Chapadão do Sul comprou, em 2017, 63% de MPEs

Na questão Desburocratização, Chapadão do Sul conquistou 8,60 pontos. Entre as atividades executadas o município comprovou que: reduz ao máximo a burocracia para abertura de novas empresas, especificou quais atividades e seus respectivos graus de risco e concede o Alvará de Funcionamento Provisório para atividades classificadas como de baixo/médio risco. Assim, o tempo médio de abertura de uma empresa no município são de no máximo três dias.

Na questão Empreendedor Individual, Chapadão do Sul conquistou 8,00 pontos. Entre as atividades executadas, o município comprovou que oferece serviços diferenciados para empreendedores individuais, através da sala do empreendedor. E que grande parte das empresas registradas são MEIS, a inserção dos Empreendedores Individuais formalizados na base de dados está entre 51% a 75%, do total das empresas existentes no município.

No quesito Agente de Desenvolvimento, Chapadão do Sul alcançou os 10,00 pontos. A Prefeitura comprovou que designou um plano de trabalho efetivo para o Agente de Desenvolvimento, onde foram executadas diversas atividades e articulações integradas em prol dos pequenos negócios locais.

Outras questões

O levantamento do SEBRAE também analisa outras importantes questões, que são realizadas pela Prefeitura de Chapadão do Sul:

O município possui uma agenda de ações de políticas de desenvolvimento formalizada com o Sebrae;

Existe no município secretário responsável pela agenda do desenvolvimento local;

O secretário responsável pela agenda do desenvolvimento local recebeu capacitação do Sebrae;

O município realiza compras da agricultura familiar para a merenda escolar;

Os servidores municipais foram capacitados para realizar compras de agricultores familiares;

O município realiza compras com exclusivas para os pequenos negócios no ano corrente;

Os servidores municipais foram capacitados para realizar compras de pequenos negócios;

O município simplificou e integrou seus processos de abertura de empresas com a implantação da REDESIMPLES conforme prevê a legislação municipal;

Os atendimentos da Sala do Empreendedor ao empresário são registrados;

Sala do Empreendedor oferece serviços ao MEI;

A Sala do Empreendedor orienta os empresários sobre como participar dos processos de aquisições públicas;

A Sala do Empreendedor orienta sobre os documentos necessários e os processos exigidos para abertura e licenciamento de micro e pequenas empresas.

A soma de todos esses fatores colocam Chapadão do Sul em posição de destaque, sendo primeiro lugar no estado em empreendedorismo.

