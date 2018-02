Cassilândia: Na volta às aulas, alunos da rede municipal recebem kit escolar e uniforme

Aconteceu nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, a volta às aulas nas escolas municipais de Cassilândia, e, de acordo com informações, os estudantes recebem gratuitamente kit escolar com material básico para os seus estudos, além do uniforme escolar que deve ser entregue nos próximos dias.

Uma mãe disse à reportagem que foi informada na escola de que o uniforme será entregue gratuitamente assim que forem tiradas as medidas.

Milhares de crianças voltaram às escolas da rede municipal e se preparam para mais um ano letivo de muito aprendizado.

*Cassilândia Urgente

