Bispo da posse aos novos padres em Chapadão do Sul

A comunidade católica de Chapadão do Sul, já tem novos padres. Na noite desta quarta-feira 07, o Bispo Dom Luiz Knupp, deu posse aos novos Padres que vão administrar a Paroquia de São Pedro Apóstolo.

O novo pároco da cidade é Altair Ferreira, que veio da cidade de Três Lagoas e terá como auxiliar Francisco Dâmaso Zanon, que veio da cidade de São Jose dos Campos SP.

A paroquia de São Pedro ficou lotada de fiéis, de Chapadão do Sul e de caravana que vieram de São José dos Campos, Três Lagoas, Inocência, que vieram para prestigiar a posse dos padres.

O Padre Altair recebeu uma homenagem dos católicos da comunidade São Bento, onde ele trabalhava. O tenente Silvio, responsável pela homenagem, não conteve e ficou bastante emocionado.

Durante a missa foi feita toda a cerimônia de praxe, como juramento, entrega de chaves, uso de palavras e a benção.

O bispo pediu apoio da comunidade aos novos padres e ao mesmo tempo, dedicação e carinho com o povo de Chapadão do Sul.

Vários padres participaram da celebração da missa de posse dos novos pastores da comunidade sul-chapadense.

Participaram da missa de posse ,o prefeito João Carlos Krug (PSDB), acompanhado da primeira dama, Maria das Dores, do presidente da Câmara Municipal, Toninho Assunção e dos vereadores, Anderson Abreu , Aline Tontini e Mika .

