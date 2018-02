Prefeitura constrói muro em volta da Escola Dona Amélia

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, deu início a segunda fase da construção do muro na Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha. As melhorias tem o objetivo de beneficiar os alunos, garantindo mais segurança e privacidade aos mesmos.

Os espaços que ainda tinham tela alambrado serão ocupados agora por concreto e tijolos, que cercará toda a escola. A segunda fase da construção do muro de dois metros foi iniciada essa semana e deverá ser finalizada em 30 dias, de acordo com o Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (Romário).

“A obra é realizada com recursos próprios do município e fechará toda a área da Dona Amélia, evitando que as crianças tenham contato com pessoas que estão fora da escola. O que garantirá ainda mais segurança”, afirma.

Segundo Romário, a escola também ganhou recentemente pintura em suas salas de aula e nas calçadas. Além disso, um quadro branco será instalado no muro para receber obras de artes dos próprios alunos.

