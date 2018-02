Odilon lidera intenção de voto em nova pesquisa; Azambuja está em 2º

A mais recente pesquisa da Ranking Comunicação e Pesquisa indica que o Juiz aposentado Odilon de Oliveira, pré-candidato ao Governo do Estado pelo PDT está consolidado na liderança da corrida eleitoral de 2018.

Seja na pesquisa espontânea ou na estimulada em comparação com seus adversários, ele aparece com porcentuais que variam de 17% a 30,16% das intenções de votos – significa que um em cada três consultados declarou voto em Odilon. O segundo colocado é o atual governador do estado Reinaldo Azambuja. Ele aparece com porcentuais oscilando entre 12,16% e 18,16%.

O terceiro lugar está com o ex-governador André Puccinelli que aparece com 10,83% a 15,50% das intenções de votos.

A Ranking Comunicação e Pesquisa fez 1.200 entrevistas entre 01 e 05 de Fevereiro, em 8 regiões do estado. A margem de erro 2,83% para mais ou para menos.

O nível de confiança da pesquisa, segundo a Ranking, é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de dois pontos percentuais, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

No início de Dezembro, a pesquisa sobre a intenção de voto para governo do estado, feita em 17 municípios, apontou que 18,36% votaria em Odilon para Governo do Estado e 10,16%, votaria em André Puccinelli, para Governo do Estado e 9,56% votaria para reeleição de Reinaldo Azambuja.

Se compararmos os índices podemos considerar que Odilon de Oliveira enfrentara Reinaldo Azambuja no segundo turno.

A pesquisa da Ranking tem o registro no TSE sobe o numero; MS-00351/2018. Foram feitas 1.200 entrevistas em oito regiões que abrangem os 79 municípios de Mato Grosso do Sul